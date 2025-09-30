Poca presencia de viajeros en la terminal de buses del Mercardo Zonal Belén, este feriado Morazánico

Tegucigalpa– Muy poca presencia de viajeros se registra en la terminal de buses del Mercado Zonal Belén, este martes del feriado Morazánico.

Según los conductores de las terminales que viajan hacia la zona sur del país, estos días ha salido muy poca gente hacia esos sectores.

“No hay dinero, la gente no está viajando, prefieren quedarse en sus casas, tal vez ahorrando para las fiestas de Navidad y Año Nuevo que es donde se produce otra oleada de viajeros”, manifestó uno de los conductores con ruta hacia Cedeño.

Afirmó que esperan que mejore la situación, ya mañana y el jueves pueda que se desplacen más personas que laboran en la empresa privada y podamos nosotros también adjudicarnos un poco de dinero.

Los empleados públicos gozan desde el fin de semana del feriado de la Semana Morazánica, los empleados de la empresa privada unos laboran hasta el mediodía del miércoles y otros van desde el jueves a disfrutar sus vacaciones. IR