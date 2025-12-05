Pobreza multidimensional de Honduras está sobre el 70 %: UNAH

Tegucigalpa – El director del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Héctor Figueroa dijo este viernes que la pobreza multidimensional sigue por arriba del 70 %.

El economista explicó que los resultados recientemente presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se realizaron con base a una metodología donde se utiliza la línea de ingresos para determinar quiénes están por debajo de la línea de pobreza y quienes son no pobres.

“Otro tema es la pobreza multidimensional, si bien es cierto ésa es alta, de arriba del 70 % de los hogares que presentan una pobreza multidimensional, que no solo mide ingresos sino que toma en cuenta otros factores, como calidad del empleo, salud, educación y factores que influyen en saber si una persona está bien o si no ha alcanzado ese nivel de bienestar que se espera”, pormenorizó.

Agregó que según los datos presentados por el INE, la pobreza ha disminuido, no obstante, “esto contrasta con la realidad que está viviendo el hondureño”.

El economista señaló que la reducción presentada por el INE tiene una serie de errores metodológicos.

Para el experto en materia económica, a la luz de los resultados del INE son válidas las interrogantes: qué ha pasado con las variables macroeconómicas del país, cómo ha sido el nivel de crecimiento que ha tenido la economía a lo largo de este año y cuáles hay sido los niveles de desempleo y los niveles de subocupación que tienen Honduras, partiendo de la crisis reciente que hemos pasado y que aún no despegamos”.

En tal sentido, para el economista los niveles de crecimiento que tenemos son positivos, pero no significativos, “es decir que no pegan tanto en aquellos indicadores de bienestar donde diríamos que las condiciones de los hondureños han mejorado”. VC