Pobreza extrema y polarización política promueven violencia en el país: Migdonia Ayestas

Tegucigalpa – Tener el 70 % de pobres en Honduras es un problema que junto a la intolerancia política, la desunión familiar y la criminalidad organizada, promueven la violencia y la criminalidad en el país.

Para la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, estos problemas estructurales se suman a otros problemas que tienen a Honduras en la lista de países más violentos, pese a la reducción que aseguran las autoridades de Seguridad.

Durante el presente año, al menos 31 masacres con 163 víctimas han sacudido al país, donde Ayestas destaca la escalada de violencia contra la mujer que ya deja cerca de 300 feminicidios.

Según los registros del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), al 20 de agosto, un total de 1,993 personas han muerto de forma violenta en Honduras, siendo junio el mes más violento con 369 homicidios.

Ayestas destacó que otros factores, como la débil institucionalidad en el sector seguridad y justicia, son causa de esta ola de criminalidad.

“Una institución que no tiene un presupuesto adecuado, que no promueve la investigación científica criminal y podemos ponerle por muchos factores, la falta de empleados o funcionarios, capacidad o voluntad política”, detalló.

Por otra parte, la directora del OV-UNAH apuntó que el clima político está afectando porque “la intolerancia, el creer que yo tengo la verdad y los demás no, el no respeto a la diferencia y no tener esos canales de comunicación y diálogo, promueven la violencia”, afirmó.

Esta violencia, señaló Ayestas, se da a nivel de los seguidores de los partidos políticos, que hace «que a la menor provocación, estén con una lesión, un grito o quitándole la vida a otro». VC