Pobre empate en el derbi sampedrano, doblete de Puerto vuelve a poner en la órbita al Platense

San Pedro Sula – El Marathón y el Real España lograron un paupérrimo empate, mientras el Platense doblegó al Victoria en la continuación de la jornada 14 del Torneo de Apertura 2025.

El principal partido de este miércoles era el derbi sampedrano entre Marathón contra Real España en el estadio Olímpico Metropolitano.

El partido estuvo caracterizado por pocas ocasiones de gol de ambos equipos, que no lograron abrir la defensa del otro y anunciar un grito de gol.

La primera oportunidad sucedió en el minuto 29, con un remate de larga distancia y el arquero panameño del Marathón, César Samudio, lo desvió al tiro de esquina.

Al minuto 34, el lateral del Real España, Afronit Tatum, casi marca un gol en su propia portería, tras un disparo de José Aguilera.

Marathón lo intentó en el minuto 44, con un remate de derecha forzado de Jailor Fernández que contuvo Luis “Buba” López.

En el segundo tiempo, la historia no cambió, ni tampoco las modificaciones, ambos equipos intentaron con remates que pasaban por encima de la portería.

Doblete de Puerto

Más temprano, el Platense derrotó 2-0 al Victoria con doblete de Erick Puerto en el estadio Excélsior en Puerto Cortes.

La primera anotación ocurrió en el minuto dos, cuando Puerto sacó un remate de derecha recién ingresando al área y venciendo al arquero Michael Perelló.

Puerto volvió a marcar en el minuto 48, tras aprovechar un rebote que dejó Perelló al no poder atrapar el balón en un disparo suave de larga distancia.

La jornada 14 empezó el martes con la goleada de 5-0 del CD Choloma sobre Lobos UPNFM.

La decimocuarta jornada finaliza este jueves con los partidos: Olimpia-Motagua y Olancho FC-Juticalpa FC. AG