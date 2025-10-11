Pobladores temen que falla geológica deje incomunicada a Marcala, La Paz

Tegucigalpa– Falla geológica en la carretera CA-7 que conduce de La Paz a Marcala, ha destruido una parte del tramo carretero, poniendo en peligro la vida de los conductores que transitan por la zona.

Pobladores de la zona piden apoyo al gobierno para que puedan llegar a reparar el agujero y evitar que este siga creciendo.

Señalaron que llevan casi un año pidiendo la oportuna intervención de las autoridades dado que por la zona transitan vehículos de carga pesada que generan vibraciones en el pavimento y este se sigue cediendo.

La activación de la falla geológica también ha provocado la ruptura y hundimiento en el pavimento en la entrada principal de Tutule, siempre en ese departamento de La Paz. IR