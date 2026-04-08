Pobladores se toman carretera en San Pedro Sula para exigir reparación de vías públicas

San Pedro Sula– En la 33 calle de San Pedro Sula, Pobladores se han tomado las calles de manera protesta con quema de llantas, exigiendo la reparación de las vías en las colonias Perfecto Vásquez y Villa Ernestina.

Los manifestantes advierten que continuarán con las acciones hasta que las autoridades locales atiendan sus demandas y solucionen el deterioro que afecta la movilidad y seguridad de los vecinos.

Los protestantes colocaron llantas para evitar el paso vehicular por la zona donde ya se refleja un fuerte congestionamiento vial.

Los manifestantes señalaron que las calles de las citadas colonias se encuentran intransitables. IR