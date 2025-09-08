Pobladores se toman carretera al oriente del país

Tegucigalpa- Pobladores del kilómetro 18, salida al oriente del país, se toman la carretera por el incumplimiento de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Cabe destacar que van a estar habilitando cada hora uno de los carriles para poder permitir el paso de los conductores, señalaron los manifestantes.

Los habitantes esperan una respuesta por parte de las autoridades de la SIT.

Señalaron que es insoportable el tráfico en la zona todos los días y que eso debe solventar trabajando de forma rápida y ordenada.

“El problema es que solo trabajan un tramo dejan otro o no siguen con la obra y los más perjudicados somos todos los que nos trasladamos a diario hacia la capital porque son hasta cinco horas de tráfico que se realiza”, arguyó una de las manifestantes.

En la zona hay personas que vienen desde las 4:00 de la madrugada haciendo la fila para llegar a sus trabajos o consultas médicas. IR