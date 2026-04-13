Pobladores reportan un fuerte incendio forestal en Goascorán, Valle

Tegucigalpa- Un fuerte incendio forestal se registra en los cerros de Goascorán en el departamento de Valle, sur de Honduras.

A través de las redes sociales los pobladores hacen un llamado a las autoridades para poder sofocar el siniestro que consume varias hectáreas de bosque.

El incendio destruye grandes extensiones de flora por lo que el llamado de la población es a controlar el mismo.

El incendio ha provocado que animales silvestres como venados, garrobos, iguanas y conejos huyan desesperadamente de la zona para evitar morir atrapados por las llamas.

La temporada de verano genera un mayor número de incendios forestales en Honduras. IR