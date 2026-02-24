Pobladores protestan en el sector de Mateo donde exigen reparación de la calle principal

Tegucigalpa– Bajo resguardo policial amaneció la plaza central de la aldea Mateo, ante el anuncio de protestas por parte de los pobladores, quienes denuncian el mal estado de la calle principal y exigen una pronta intervención de las autoridades.

Los manifestantes indicaron que la protesta es para llamar la atención de las autoridades para que puedan arreglar la carretera que está en muy mal estado.

Indicaron que solamente así pueden ser escuchados por lo que solicitaron a las autoridades policiales que les dejen realizar la protesta por media hora.

“No queremos obstaculizar el paso, pero si queremos que vengan los medios y den a conocer el mal estado de la calle principal que perjudica a toda la población”, manifestó uno de los protestantes.

Los manifestantes esperan que este nuevo gobierno pueda solventar el problema que presentan desde hace un par de años. IR