Pobladores protestan en carretera a oriente por demora en la pavimentación

Tegucigalpa- Un grupo de pobladores mantiene bloqueado este lunes los tramos de la carretera que conduce hacia el oriente del país, en protesta por lo que consideran como abandono de los trabajos de pavimentación en la zona.

Según los vecinos, el proyecto de pavimentación permanece inconcluso desde hace varios meses, dejando la vía en condiciones precarias que dificultan el tránsito y aumentan el riesgo de accidentes.

Afirmaron que realizan constantes gestiones ante las autoridades sin obtener una respuesta concreta sobre la reanudación de las obras.

Los manifestantes advierten que mantendrán la protesta hasta recibir un compromiso formal de que los trabajos serán retomados.

La toma se registra en el kilómetro 19 donde se registra un caos vehicular.

Apuntaron que hasta que lleguen las autoridades correspondientes soltarán la vía. IR