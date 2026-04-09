Pobladores nuevamente se toman carretera en San Pedro Sula para exigir reparación de vías públicas

San Pedro Sula– Pobladores mantienen este jueves una protesta en la 33 calle de San Pedro Sula, donde queman llantas, exigiendo la reparación de las vías en las colonias Perfecto Vásquez y Villa Ernestina.

Los manifestantes advierten que continuarán con las acciones hasta que las autoridades locales atiendan sus demandas y solucionen el deterioro que afecta la movilidad y seguridad de los vecinos.

Los protestantes colocaron llantas para evitar el paso vehicular por la zona donde ya se refleja un fuerte congestionamiento vial.

Los manifestantes señalaron que las calles de las citadas colonias se encuentran intransitables.

Reiteraron el llamado al alcalde sampedrano, Roberto Contreras a realizar las reparaciones ya que por esa zona ni en carro, ni ha pie se puede transitar. IR