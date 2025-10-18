Pobladores mantuvieron retenidos a policías y un fiscal

Tegucigalpa – La población de la comunidad limítrofe con El Salvador, Santa Elena, en el departamento de La Paz, mantuvieron retenidos a una docena de policías, entre agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y militares, a un fiscal del Ministerio Público durante al menos un día.

Los funcionarios liberados esta noche del viernes, tras la mediación de una comitiva que llegó desde Tegucigalpa, fueron retenidos tras haber detenido a dos sujetos que ingresaron al país motocicletas sin pagar impuestos.

Ante este hecho, la población reaccionó y los retuvo. Aseguran que los detenidos, por tener nacionalidad salvadoreña y hondureña, están amparados por beneficios fronterizos. VC