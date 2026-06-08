Pobladores mantienen tomada la CA-4 en Macuelizo para exigir culminación de centro educativo

Tegucigalpa – Habitantes de la comunidad de Chiquila, en el municipio de Macuelizo en Santa Bárbara, mantienen este día una toma en la carretera CA-4 como medida de presión para exigir al Gobierno la finalización de los trabajos de construcción de un centro educativo que, según denuncian, permanece inconcluso.

Los manifestantes bloquearon el paso vehicular en este importante eje carretero, afectando la circulación de transporte particular, unidades de carga y buses que transitan por la zona.

De acuerdo con los pobladores, la obra educativa representa una necesidad prioritaria para la comunidad, ya que permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de decenas de estudiantes del sector.

Los protestantes señalaron que el proyecto lleva tiempo sin concluirse, por lo que demandan una respuesta inmediata de las autoridades competentes para que se retomen y finalicen los trabajos de construcción.

Asimismo, expresaron su preocupación por las condiciones en las que actualmente reciben clases los alumnos, insistiendo en que la culminación del centro educativo es fundamental para garantizar una educación digna y de calidad.

Debido a la protesta, el tránsito vehicular permanece interrumpido en la CA-4, generando retrasos para conductores y transportistas que se desplazan por esta ruta que conecta varios departamentos del occidente del país. IR