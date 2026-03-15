Pobladores luchan por sofocar incendio en centro educativo en Guanaja

Tegucigalpa – Pobladores intentan sofocar un incendio en el centro educativo Cristóbal Colón de Guanaja, Islas de la Bahía, donde este domingo estaba programada la repetición de las elecciones municipales.

El fuego habría sido provocado en medio de los disturbios registrados desde tempranas horas, presuntamente con el objetivo de impedir que se lleve a cabo el proceso electoral.

Ante la situación, habitantes de la zona piden conciencia y un pronunciamiento urgente de las autoridades para frenar el caos.

Los pobladores buscan sofocar las llamas lanzando baldes con agua para evitar que las llamas se extiendan a las casas vecinas.

Uno de los pobladores detalló que las malas decisiones que se toman han provocado este incendio, ahora los niños no tendrán donde asistir a clases, lamentó.

Hizo un llamado a las autoridades a pronunciarse ya que ante los disturbios registrados durante todo el día no se lograron instalar las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Ante los actos vandálicos, el Partido Liberal se pronunció en contra de las acciones tomadas por los pobladores que impidieron la realización de las elecciones especiales. IR