Pobladores heridos tras enfrentamiento con la Policía que busca liberar la carretera al oriente del país

Tegucigalpa- Al menos dos personas resultaron heridas en un enfrentamiento entre pobladores y agentes policiales que buscan liberar la carretera al oriente del país.

Los pobladores realizan una toma en el kilómetro 18, salida al oriente del país por el incumplimiento de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

En un inicio los manifestantes habilitaban cada hora uno de los carriles para poder permitir el paso de los conductores, sin embargo al no obtener respuesta de las autoridades y con la presencia policial los ánimos se caldearon e inició un enfrentamiento que dejó personas heridas.

Los agentes policiales buscan liberar el fuerte congestionamiento vial que hay en la zona.

Mientras que los habitantes esperan una respuesta por parte de las autoridades de la SIT.

Señalaron que es insoportable el tráfico en la zona todos los días y que eso se debe solventar trabajando de forma rápida y ordenada.

“El problema es que solo trabajan un tramo dejan otro o no siguen con la obra y los más perjudicados somos todos los que nos trasladamos a diario hacia la capital porque son hasta cinco horas de tráfico que se realiza”, arguyó una de las manifestantes.

En la zona hay personas que vienen desde las 4:00 de la madrugada haciendo la fila para llegar a sus trabajos o consultas médicas. IR