Pobladores denuncian bajo caudal del río Patuca y dificultades para la navegación en Olancho

Tegucigalpa – Habitantes de las comunidades ubicadas en el sector de Patuca III denunciaron que el caudal del río Patuca continúa por debajo de sus niveles normales, situación que está generando problemas para la movilización de personas y afectaciones en las actividades cotidianas de la zona.

Según los pobladores, el embalse aún no ha alcanzado los niveles esperados, por lo que el río sigue presentando un flujo reducido que dificulta la navegación de los pipantes, principal medio de transporte utilizado por muchas comunidades asentadas a lo largo de la cuenca.

Los afectados señalaron que la disminución del caudal ha complicado el desplazamiento de pasajeros, el traslado de productos y el acceso a servicios básicos, generando preocupación entre las familias que dependen del río para su movilidad diaria.

«El río continúa bajo y no está fluyendo con normalidad», manifestaron residentes del sector, quienes aseguran que la situación se ha prolongado durante las últimas semanas.

Además de los inconvenientes en el transporte fluvial, los pobladores advirtieron que el bajo nivel del agua también impacta diversas actividades económicas y de subsistencia que dependen directamente del río Patuca.

Ante este panorama, las comunidades hacen un llamado a las autoridades competentes para que evalúen la situación y brinden información sobre las condiciones del embalse y las perspectivas de recuperación del caudal.

El río Patuca es considerado uno de los más importantes de Honduras y constituye una vía de comunicación fundamental para numerosas comunidades de Olancho y Gracias a Dios, donde el transporte terrestre es limitado o inexistente. IR