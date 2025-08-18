spot_img
Pobladores de Yamaranguila, Intibucá se toman  carretera por mal estado

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– Pobladores de 14 comunidades de la zona alta de Yamaranguila, Intibucá, protestan de forma pacífica como medida de presión, para exigir que se les reparen las carreteras.

Los pobladores indicaron que las carreteras están pésimas condiciones en la zona.

En ese sentido, determinaron tomar la carretera y protestar para poder ser escuchados por las autoridades gubernamentales.

“Ya vienen las lluvias y nos quedaremos sin carretera porque está en muy mal estado”, indicaron.

Señalaron que hasta que tengan respuestas favorables van a soltar el lugar.

A la zona llegaron miembros de la Policía Nacional para hablar con la población y se mantengan a la orilla de la carretera sin obstaculizar el tránsito. IR

