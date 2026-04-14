Pobladores de una colonia protestan en SPS por mal servicio de aguas residuales

San Pedro Sula – Residentes de la colonia Miguel Ángel Pavón realizan este martes una protesta en la 33 calle de la ciudad de San Pedro Sula por el mal servicio de agua negras.

Con pancartas que exigían al alcalde Roberto Contreras que reparan las tuberías, pobladores empezaron a quemar llantas en la calle bloqueando el paso vehicular.

“Tenemos más de un año en esta crisis sanitaria que vivimos en la residencial Miguel Ángel Pavón, la municipalidad no puede desvincularse ni negar que hay una responsabilidad”, dijo una de las manifestantes.

Comentó que cuando se construyó la zona residencial por el Instituto de Previsión Magisterial (Inprema), hubo un error administrativo de no recepcionar el proyecto.

Añadió que en 2001 cuando se firmó el contrato de concesión a la empresa “Aguas de San Pedro”, la colonia quedó excluido de la distribución del servicio.

La manifestante señaló que la empresa en contubernio con la alcaldía de SPS ha causado un bloqueo para que haya obstrucciones en la red de aguas negras.

Contó que hay un pozo principal que cae aguas negras de varias zonas que está abierta dejando mal olor en la zona.

Advirtió que de no atender esta situación puede haber un socavón en la zona. AG