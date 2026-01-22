Pobladores de Talanga se toma carretera y mantienen protesta en la municipalidad

Tegucigalpa – Pobladores de Talanga, Francisco Morazán, trasladaron su protesta de la Alcaldía Municipal a la carretera principal que de ese municipio conduce hacia el departamento de Olancho, donde exigen se respete su voluntad ya que consideran que Rudy Banegas ganó la reelección en esa municipalidad.

Los manifestantes tomaron la carretera a la altura de Río Dulce donde está interrumpido el paso.

Los simpatizantes de Rudy Banegas, ciudadano que según pobladores, fue el ganador de las elecciones generales, pero en su lugar, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), declaró al ciudadano Roosevelt Avilés, tras el recuento jurisdiccional.

Los seguidores de Banegas mantienen tomada la alcaldía y señalaron que el TJE debe de resolver la problemática que ellos mismos originaron al declarar ganador a Ruby Banegas y posteriormente a Roosevelt Avilés. IR