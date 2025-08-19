Pobladores de Quimistán exigen celeridad en investigaciones sobre atentado contra alcalde

Tegucigalpa – Pobladores del municipio de Quimistán exigieron este lunes que se investigue el atentado criminal contra el alcalde Rubén Darío Pacheco.

El propio edil manifestó que “no es bonito” sentir que le pasa una bala a “tres pulgadas de la cabeza” ni a “10 centímetros” de mi hijo.

Contó que han pasado 16 días desde que sufrió el atentado criminal y que confía en la institucionalidad del Estado, pero exige celeridad en la respuesta del Estado.

Indicó que muchos pobladores de Quimistán no salieron este fin de semana a apoyar la caminata de las Iglesias Católica y Evangélica por temor a sufrir represalias violentas en su contra.

Pacheco exhortó a la presidenta Xiomara Castro que espera justicia de las instituciones del Estado sobre el atentado criminal en su contra. AG