Pobladores de Nacaome protestan en carretera Panamericana por constantes apagones

Nacaome – Habitantes del municipio de Nacaome realizaron este día una protesta en la carretera Panamericana como medida de presión ante los constantes cortes de energía eléctrica que afectan a comunidades del departamento de Valle.

Los manifestantes expresaron su malestar por las prolongadas interrupciones del servicio, asegurando que la situación se ha vuelto insostenible para las familias, comercios y emprendedores de la zona.

Según denunciaron, los apagones se registran con frecuencia y generan pérdidas económicas, además de afectar las actividades cotidianas de la población.

La protesta provocó dificultades en el tránsito vehicular sobre una de las principales vías de comunicación del país, mientras los pobladores exigían una respuesta inmediata de las autoridades y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para solucionar el problema.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán las acciones de presión hasta obtener respuestas concretas que garanticen un suministro eléctrico estable y de calidad para los habitantes de Nacaome y otros municipios afectados del departamento de Valle. IR