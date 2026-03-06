Pobladores de Mateo protestan por mal estado de la carretera y acusan abandono de la SIT

Tegucigalpa- Pobladores del sector Las Tapias, en la aldea Mateo, volvieron a tomarse la calle principal en protesta por el mal estado de la vía, denunciando que el proyecto de reparación prometido por el gobierno sigue sin ejecutarse.

Los manifestantes señalaron que la carretera, por donde transitan alrededor de 20 mil habitantes de aldeas y caseríos cercanos, continúa en condiciones precarias, lo que ha provocado molestias y problemas de salud debido a la gran cantidad de polvo que se levanta diariamente.

Los residentes aseguran que desde mayo de 2025 han realizado varias protestas para exigir la reconstrucción del tramo, sin embargo, afirman que las autoridades no han dado una respuesta concreta.

El presidente del patronato de la aldea Mateo, Iván Sánchez, lamentó que el proyecto continúe estancado.

“Estamos cansados de esperar, la gente se está enfermando de tanto polvo”, expresó.

Por su parte, el poblador Pedro Escoto cuestionó que las promesas hechas por las autoridades no se hayan cumplido.

“Solo son mentiras de estos políticos; el año pasado nos dieron promesas y seguimos en las mismas”, manifestó con molestia.

Los habitantes también denunciaron que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el año pasado únicamente realizó el retiro del asfalto en un tramo cercano a un kilómetro, dejando la zona completamente de tierra y empeorando las condiciones de la vía.

Según los pobladores, el polvo generado por el tránsito vehicular se ha vuelto insoportable, afectando a familias, comercios y centros educativos del sector, por lo que advirtieron que continuarán con las protestas hasta obtener una respuesta concreta de las nuevas autoridades.LB