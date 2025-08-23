Pobladores de Mateo amenazan con tomarse la carretera sino inicia la reparación

Tegucigalpa – Pobladores del sector de Mateo en la capital hondureña amenazaron con tomar la carretera hacia el municipio de Lepaterique para la próxima semana sino inicia la reparación de la carretera.

“Hacemos un llamado no solo al ministro Octavio Pineda sino que también al alcalde Jorge Aldana para que nos colabore y pueda arreglar esta carretera”, dijo el ciudadano Iván Sánchez.

Relató que la empresa encargada de la reparación de la carretera señaló que no podían trabajar sino había un anticipo de pago ni mover la máquina recicladora.

Añadió que la Secretaría de Finanzas no quiere desembolsar los recursos financieros para que se comience las obras de reparación para las comunidades de Mateo, La Escalera, Aceituno y otras zonas aledañas.

El ciudadano contó que la semana antepasada se reunieron con el ministro de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda Paredes, donde llegaron a un acuerdo para que la carretera sea reparada.

Pidió a la presidenta Xiomara Castro que considere “jalarle las orejas” al ministro del SIT para que inicie las obras de reparación de la carretera. AG