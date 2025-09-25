spot_imgspot_img
Nacionales

Pobladores de Marale y Sulaco protestan en Casa Presidencial exigiendo pago por daños de propiedades por pavimentación

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Pobladores de los municipios de Marale y Sulaco realizan este jueves una protesta pacífica frente a Casa Presidencial exigiendo pago por afectación de sus tierras por construcción de un tramo de carretera.

Uno de los manifestantes comentó que las propiedades de campesinos y agricultores fueron dañadas en Marale y partes de Sulaco.

“Exigimos que nos paguen las tierras que nos han dañado”, dijo a periodistas.

Detalló que más de 40 familias fueron afectadas por la construcción de un tramo carretero que dañó potreros, fincas y establos.

Los manifestantes portaban varios carteles con mensajes dirigidos a la presidenta Xiomara Castro pidiéndoles que los atienda y nombre una comisión para conversar sobre las tierras dañadas.

Indicaron que algunas familias recibieron pago de compensación por los daños de la pavimentación de la carretera Marale-Sulaco, pero exigen que sea completo. AG

