Pobladores de Las Crucitas, El Picacho, protestan por nueva orden de desalojo

Tegucigalpa – Vecinos del sector de Las Crucitas, El Picacho realizaron una protesta sobre la carretera que conduce al Hatillo, en la capital, para expresar su rechazo a los presuntos desalojos ilegales en la zona.

Los participantes aseguraron que buscan llamar la atención de las autoridades y exigir que se respeten sus derechos como habitantes, denunciando acciones que consideran arbitrarias.

La comunidad pidió una solución inmediata y transparente, y advirtió que mantendrán las acciones hasta recibir respuesta oficial sobre la situación de los terrenos y viviendas afectadas.

“Nos sacan por un informe falso que se hizo en el 2018 por parte del Instituto de la Propiedad, porque dicen que estas tierras no son expropiadas, nosotros somos totalmente dueños, la tierra es expropiada, no entendemos porque nos desalojan si somos totalmente dueños”, aseguraron.

Los manifestantes se mantienen en la zona para hacer un llamado a las autoridades y evitar el desalojo. IR