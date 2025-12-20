Pobladores de La Lima se toman carretera en protesta por invasiones de tierra

San Pedro Sula – Pobladores se toman las calles de la colonia San Juan en el municipio de La Lima, Cortés, para protestar por la invasión de varias manzanas de tierra de palma africana.

Agentes policiales tratan de dialogar con los protestantes para que se habilite un carril y evitar el tráfico vehicular en la zona que ya es pesado.

Los pobladores han colocado ramas, piedras y llantas para obstaculizar el paso vehicular.

Señalaron que han interpuesto varias denuncias por las invasiones de tierra, pero que no han sido escuchadas por las autoridades.

En ese sentido, determinaron tomar la carretera para ser escuchados y que les resuelvan la problemática que viven en la zona ya que están quedando sin su sustento diario. IR