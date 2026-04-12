Pobladores de Guanaja votan para elegir su alcalde

Tegucigalpa– Desde tempranas horas de la madrugada de este domingo inició la distribución del material electoral en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, posteriormente arrancó la repetición de las elecciones municipales.

-Hasta el momento no se reportan disturbios en la isla.

Mientras que, ante la toma del centro educativo Modesto Rodas, el ente electoral habilitó un área verde para que la población de ese sector de la isla pueda ejercer el sufragio.

Las urnas son instaladas bajo un fuerte resguardo policial y militar.

Las elecciones se repetirán con los dos candidatos Sheray Borden, del Partido Liberal y Dion Kelly del Partido Nacional, que resultaron empatados.

Personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y custodios de seguridad trasladaron las maletas electorales hacia los distintos centros de votación del municipio, en medio de un ambiente de orden y expectativa entre los pobladores.

Según la planificación establecida por las autoridades electorales, en este proceso estarán habilitados 4,211 ciudadanos aptos para ejercer el sufragio.

Para garantizar el desarrollo de la votación, se han dispuesto 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV), las cuales estarán distribuidas estratégicamente en distintos puntos del municipio.

Los centros de votación confirmados para la jornada son la Escuela Cristóbal Colón, la Escuela José Trinidad Cabañas, la Escuela José Cecilio del Valle y la Escuela Modesto Rodas Alvarado, donde se concentrará el desarrollo del proceso electoral.

Las autoridades electorales reiteraron el llamado a la ciudadanía a participar en la jornada democrática, que busca definir finalmente al ganador de la alcaldía de Guanaja tras las controversias surgidas en el proceso anterior. IR