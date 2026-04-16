Pobladores de El Lolo se toman calle principal exigiendo su reparación

Tegucigalpa – Un grupo de pobladores mantiene bloqueado el acceso hacia la aldea El Lolo, en Tegucigalpa, como medida de presión para exigir la reparación de la calle principal.

Los manifestantes señalan que la vía se encuentra en mal estado desde hace tiempo, dificultando el tránsito de vehículos y afectando la movilidad de los habitantes de la zona.

“Aquí estamos protestando desde el gobierno de Manuel Zelaya, llegó Pepe Lobo, Juan Orlando, Xiomara y esperamos que este gobierno nos pueda reparar la calle”, indicaron los manifestantes.

Señalaron que solo son tres kilómetros y medio lo que deben de reparar.

Los protestantes indicaron que ya es tiempo que les ayuden con la carretera que en tiempo de invierno es intransitable. IR