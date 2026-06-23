Pobladores de 12 comunidades bloquean carretera hacia El Hatillo y La Tigra por deterioro vial

Tegucigalpa- Habitantes de al menos 12 comunidades de la zona de El Hatillo y La Tigra realizaron este martes una toma de carretera para exigir a las autoridades la reparación de la vía que conduce a estos sectores turísticos de la capital, denunciando años de abandono y promesas incumplidas.

La protesta mantiene bloqueado el paso vehicular hacia El Hatillo, La Tigra y comunidades aledañas, afectando la circulación de residentes y visitantes que transitan por esta importante ruta.

Una de las manifestantes, Fátima Toledo, señaló que la exigencia de las comunidades no se limita a la reparación del tramo principal hasta El Hatillo, sino también de las calles de acceso a las distintas aldeas de la zona.

“Solicitamos que se reparen las calles, no solamente hasta la iglesia de El Hatillo, sino también las que tienen acceso a las comunidades y a una de las mejores rutas turísticas que tiene Tegucigalpa hacia La Tigra. La calle está totalmente deteriorada y eso genera un impacto económico para las familias, además de provocar accidentes y daños en los vehículos”, expresó.

Los pobladores aseguraron que la protesta se desarrolla de manera pacífica y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades municipales para que atiendan la problemática vial que afecta a miles de habitantes.

Por su parte, el presidente del patronato de la comunidad de Las Matas, Juan José Lagos, manifestó que durante años han presentado solicitudes para la reparación y pavimentación de la carretera, sin obtener respuestas concretas.

“Hemos hecho bastantes solicitudes, pero solo recibimos promesas. Las comunidades estamos cansadas de tantas promesas, no solo de este gobierno, sino también de administraciones anteriores”, afirmó.

Los manifestantes también demandan la pavimentación del tramo comprendido entre El Hatillo y La Tigra, una obra que, según indicaron, les ha sido prometida en reiteradas ocasiones.

De acuerdo con los líderes comunitarios, son aproximadamente 12 kilómetros de carretera los que requieren intervención urgente. Asimismo, pidieron la presencia de autoridades de la Alcaldía Municipal en el lugar para dialogar directamente con la población y presentar compromisos concretos para la ejecución de las obras.LB