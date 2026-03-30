Población ya puede visitar el emblemático Parque Obrero tras su reapertura

Tegucigalpa- El renovado Parque Obrero en Valle de Ángeles, fue reinaugurado este fin de semana por las autoridades del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), en el inicio de la Semana Santa.

El Parque Obrero es un espacio emblemático que vuelve a abrir sus puertas como un destino recreativo seguro y atractivo para las familias hondureñas y visitantes.

La remodelación integral del parque representa un importante esfuerzo interinstitucional liderado por el IHT, con el valioso apoyo de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la División de la Policía Turística.

Entre las principales obras finalizadas destaca la renovación total de la piscina, la rehabilitación completa de los baños, vestidores y duchas. También se instalaron nuevas luminarias, divisiones modernas, accesorios duraderos y mobiliario fijo, ofreciendo espacios más higiénicos, funcionales y confortables.

En el acto de la reapertura con el corte de cinta participaron: el ministro de Turismo, Andrés Ehrler; el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro y la Secretaría de Gobernación, Sulmy Ortez.

Asimismo, la viceministra de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Leana Martínez; el viceministro de la Secretaría de Cultura, Arte y Patrimonios de Honduras (SECAPP), Elvin Cabrera y el vicealcalde de Valle de Ángeles, Julio César Torres.

También, se agradece el apoyo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Cruz Roja, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos. IR