Población hondureña llega a centros de votación a observar escrutinio de votos

Tegucigalpa – En los diferentes centros de votación instalados a nivel nacional, la población hondureña se ha apostado en los ventanales de las urnas para observar el escrutinio de votos.

Los candidatos tanto del Partido Nacional y Partido Liberal hicieron sendos llamados para que la población saliera temprano a votar y retornará en la tarde para ser veedores del escrutinio.

En ese sentido, la población se ha apostado en los ventanales de cada Junta Receptora de Votos (JRV), para cuidar los resultados y el voto.

La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López hizo un llamado a la población. “El escrutinio es público, nadie puede impedirles presenciarlo”, expresó luego de denuncias que en varias Juntas Receptoras de Votos (JRV) se está negando ese derecho ciudadano.

“El escrutinio es público, nadie puede impedirles presenciarlo, la ley establece su derecho y las fuerzas del orden deben garantizarlo”, expresó López. IR