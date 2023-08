PNUD apuesta por fortalecer la democracia y construir consensos para promover inversión en Honduras

Tegucigalpa – El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras, Richard Barathe destacó este miércoles la importancia de fortalecer la democracia y la construcción de consensos, así como promover un clima favorable para la inversión y reducir la pobreza desde sus distintas dimensiones.

En entrevista con Proceso Digital, Barathe dijo que desde el PNUD abogan por que exista un diálogo entre los distintos actores de la sociedad y de la oposición “para ponerse de acuerdo sobre un mínimo indispensable que Honduras necesita para ver sus condiciones mejoradas en el tiempo”, algo que ha sido un gran reto, indicó.

En la actualidad, las fuerzas políticas en el Congreso Nacional no logran un consenso para elegir el Fiscal General y al Fiscal General Adjunto.

Para el representante del PNUD, lo que afecta el proceso de fortalecimiento del estado de derecho es cuando las reglas del juego se van cambiando sobre la marcha, para ir acomodando imperativos o prioridades lo que genera incertidumbre y desconfianza en la autoridad.

En ese punto, señaló que la democracia está en crisis a nivel global y en Honduras no es la excepción, “solo un 32 % de los hondureños considera que el sistema democrático le sirve, a más dos tercios de la población no le importa si sus autoridades son democráticas o no con tal de ver su situación mejorada”.

“Esto nos dice que hay una necesidad de mejorar la capacidad de producir resultados y la importancia de fortalecer todas las instituciones, y justamente, el apego a las reglas de juego establecidas, es uno de los aspectos más fundamentales, por eso creemos que en el momento que exista ese apego, exista un diálogo, al final el mejor fiscal será en el cual su ciudadanía confíe”.

También señaló la importancia de políticas de Estado a largo plazo, que no se limite a beneficios inmediatos que no cambien la condición de pobreza de la población.

Transformación digital

En otros temas, el representante del PNUD manifestó que la apuesta por la transformación digital, tal y como se han venido simplificando los procesos tanto a nivel del Ejecutivo como de alcaldía, como en el caso del Distrito Central con los permisos de operación.

Asimismo, mencionó la agilización de procesos en el poder Judicial con las constancias de antecedentes penales.

“Ahora estamos impulsando una plataforma de inversiones desde la Secretaría de Desarrollo Económico para que el sector privado nacional e internacional pueda ver los procesos a los que están sometidos simplificados y digitalizados, que le da más transparencia y ahorros de tiempo significativamente”, indicó.

El representante del PNUD en el país destacó que “todo esto viene a mejorar el clima de inversiones y a mejorar la reacción de empleos y las condiciones de desarrollo del país”. VC