PNH denuncia “extorsión legislativa” de Libre por condicionar presupuesto electoral a préstamos del Ejecutivo

Tegucigalpa– La bancada del Partido Nacional de Honduras (PNH) denunció este martes que el partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), estaría condicionando la aprobación del presupuesto de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), a cambio de que el Congreso Nacional apruebe préstamos solicitados por el Poder Ejecutivo.

En un comunicado oficial, los nacionalistas calificaron esta práctica como una “extorsión legislativa” que pone en riesgo la democracia hondureña y amenaza directamente la transparencia de los próximos procesos electorales.

Denuncias de sabotaje al proceso electoral

Según el pronunciamiento, Libre busca aprobar préstamos por un monto de USD 1,092,825,940.70, equivalentes a L. 28,576,734,873.45, a cambio de garantizar los recursos para los entes electorales.

“Consideramos que esta práctica constituye una extorsión legislativa que atenta contra la democracia, vulnera la seguridad jurídica y pone en grave riesgo el proceso electoral, afectando tanto la transparencia en el financiamiento de campañas como la seguridad de los actos y procedimientos electorales”, señala el comunicado.

El PNH acusa al oficialismo de intentar manipular la institucionalidad para controlar a conveniencia la fiscalización y los resultados de las próximas elecciones.

“No cederemos a la extorsión”

La bancada nacionalista aseguró que no apoyará más endeudamiento público en las actuales circunstancias y responsabilizó al gobierno de Libre de usar los recursos estatales con fines políticos.

“Estos recursos no pueden seguir siendo usados para la campaña proselitista de Libre mientras no hay medicinas en los hospitales, la inseguridad golpea a las familias, el desempleo aumenta, las comunidades vulnerables siguen en abandono, la inversión pública es deficiente y se drenan las reservas del Banco Central de Honduras”, advierte el comunicado.

Finalmente, el Partido Nacional reiteró su compromiso con la defensa del estado de derecho, la democracia y la celebración de elecciones libres y transparentes, al tiempo que hizo un llamado al pueblo hondureño y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes frente a lo que consideran un “chantaje político” del partido en el poder.LB