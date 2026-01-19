PN y PL logran acuerdo sobre gobernabilidad legislativa, siguen conversando para conformar junta directiva

Tegucigalpa – Las comisiones especiales del Partido Nacional y Partido Liberal lograron este lunes el primer acuerdo sobre la construcción de la agenda legislativa del próximo Congreso Nacional, pero los acuerdos no abracan la elección de la junta directiva.

El diputado nacionalista Mario Pérez comentó en conferencia de prensa que la segunda reunión ha sido “muy provechoso”

“Hemos alcanzado nuestro primer gran acuerdo legislativo entre ambas bancadas en el tema más importante que es construir una agenda legislativa conjunta entre los dos partidos políticos”, dijo a periodistas.

Afirmó que este acuerdo se traducirá en acciones que provoquen progreso, desarrollo y mejores condiciones de vida.

Pérez manifestó que los representantes de ambos partidos políticos se comprometieron que en las próximas horas firmarán un documento que contendrá cada una de las iniciativas que se discutirán en el período 2026-2030.

Aseguró que estos temas serán abordados en el primer año de la siguiente legislatura; y llamó al jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio, tome el control de la seguridad del Congreso Nacional en coordinación con la Policía Nacional.

Mientras que la diputada liberal Erika Urtecho expresó que ambas comisiones especiales acordaron una gobernabilidad que permita la aprobación de decretos que genere desarrollo y prosperidad.

Comunicó que la agenda legislativa está basada en reformas constitucionales y legales como la Ley Electoral, Ley Orgánica del Congreso Nacional; reformas al sistema de justicia, seguridad y defensa del Estado.

Añadió que también se debe aprobar leyes y acciones en materia de transparencia y anticorrupción, fortalecimiento del sistema de descentralización en las corporaciones municipales, incentivos a la inversión nacional y extranjera bajo reglas claras y estables para la promoción de la misma, generación del empleo digna y seguridad jurídica.

También indicó sobre incentivos al sector del agro y producción nacional, sana política en materia fiscal y crédito público.

Urtecho exhortó a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que brinden seguridad en el Congreso Nacional para el 21, 23 y 25 de enero para que las sesiones y la instalación se realicen con normalidad. AG