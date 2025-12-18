Nacionalistas y liberales acuerdan iniciar este jueves el escrutinio especial 

Tegucigalpa – El Partido Nacional y Partido Liberal acordaron este miércoles iniciar mañana (jueves) a primera hora el escrutinio especial de las actas con inconsistencias de las elecciones generales.

– El CNE aprobó el escrutinio especial de un poco más de 1 mil 600 actas.

Representantes de ambos partidos políticos se reunieron por segunda ocasión en esta semana en la sede del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

El dirigente liberal Arístides Mejía, comentó que solicitaron a las Fuerzas Armadas que resguarden la seguridad en el centro logístico electoral en el Instituto de Formación Profesional (Infop).

Respaldó a las miembros del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola hall y Cossette López, por la situación de persecución que sufren de parte de los operadores de justicia.

De su parte, la diputada nacionalista María Antonieta Mejía manifestó que el escrutinio especial comenzará lo más pronto posible en el primer turno del jueves.

“Nuestros guerreros en el centro logístico electoral han estado en el domingo y siguen preparados para dar inicio mañana”, dijo a periodistas.

Admitió que ha sido un proceso complicado y que el escrutinio especial es el comienzo para salir de esta situación.

También pidió a las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas que resguarden las bodegas de Infop, aprovechando la visita del coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, a la carpa donde se mantiene el alcalde capitalino, Jorge Aldana. AG