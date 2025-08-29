spot_imgspot_img
Política

PN presentará iniciativa para declarar al Cártel de Los Soles como organización terrorista: Tomás Zambrano

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, anunció que presentará una iniciativa de ley para declarar al Cártel de Los Soles como organización terrorista.

Zambrano indicó, a través de un mensaje en su cuenta de la red social X que su bancada presentará dicha iniciativa en el Congreso Nacional “para que se declare organización terrorista al denominado Cártel de Los Soles, estructura criminal ligada al régimen de (Nicolás) Maduro y al narcotráfico internacional”.

El parlamentario señaló que los nexos de ese cartel con el Tren de Aragua y otras mafias “constituyen una amenaza grave contra la paz y estabilidad de Honduras y la región”, ante los cual el Partido Nacional reafirma su defensa firme de la democracia y la seguridad nacional.

Zambrano recordó que Estados Unidos ya catalogó a este grupo como terrorista, señalando que opera bajo la administración de Maduro y colabora con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua. VC

