PN no respaldo préstamos CAF porque este no fue aprobado legalmente: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano reclamó que una vez más quedó evidenciado el desorden en el Congreso Nacional, al tiempo que reiteró que el CAF no fue aprobado legalmente, por eso no acompañaron la aprobación de un préstamo con esa entidad.

“Esta semana llegaron casi 120 diputados, y solo sesionamos una hora. ¿Los responsables? =Quienes dirigen el Congreso”, expresó Zambrano a través de un mensaje en su cuenta de X.

El parlamentario reiteró que el partido Libertad y Refundación (Libre) no sabe dialogar. “No tienen los votos, no buscan consensos. Solo quieren imponer su agenda a la fuerza, impusieron una agenda sin previo diálogo y no permitieron hablar a las diputadas Maribel Espinoza y Lissi Cano”, indicó.

Zambrano se refirió también a los préstamos sometidos a votación que no recibieron el respaldo de la oposición. “Sobre el préstamo de la Cooperación Andina de Fomento, CAF: no lo respaldamos porque no fue aprobado legalmente”.

Como se recordará, la adhesión de Honduras al CAF fue publicada en el diario oficial La Gaceta en medio de una controversia. El acta donde se aprobó esta adhesión no logró la mayoría simple (65 votos) para su ratificación en la sesión ordinaria.

(Leer) Publican en La Gaceta la adhesión de Honduras al CAF

Desde ese momento, los diputados de la oposición anunciaron que los préstamos no serán aprobados por el Congreso Nacional cuando se llegue a su discusión.

“Seguimos firmes, exigiendo legalidad y respeto al procedimiento legislativo. ¡El pueblo hondureño merece seriedad!”, afirmó. VC