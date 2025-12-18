PN llama a la paz, mantiene respeto al CNE y a la ley

Tegucigalpa – El Partido Nacional hizo este miércoles un llamamiento a la paz para los actores involucrados, en la que también proclama en respetar la ley y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La diputada y candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, encabezó una conferencia de prensa en la sede del Partido Nacional para referirse a la situación postelectoral general.

Manifestó que los hondureños decidieron el 30 de noviembre sacar al oficialismo, decidió que no quiere caos ni violencia y que los partidos políticos deben cumplir con sus promesas.

Mejía reafirmó que en la recopilación de las actas les favorecen en los resultados, y que no permitirá ningún juicio si no es a través de respeto irrestricto a la institucionalidad que es el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Condenó todos los actos de violencia en el centro de logístico electoral del CNE en las oficinas del Instituto de Formación Profesional (Infop).

La congresista reveló que estos actos son patrocinados por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y por unos pocos liberales.

Pidió a los representantes del Partido Nacional en las juntas especiales de verificación y recuento de actas que no claudiquen en la lucha para completar el proceso de escrutinio especial.

Añadió que deben tener sensatez, coherencia, paciencia y sabiduría para no prestarse en el juego de las confrontaciones de Libre y Partido Liberal.

Seguidamente, pidió a la nueva junta de comandantes de las Fuerzas Armadas que asumirá este jueves que tengan el respeto irrestricto de la ley y la Constitución de la República, y que no se deje manipular por su comandante en jefe.

La aspirante solicitó a la presidenta Xiomara Castro que defina que su salida del poder sea elegante, y pida sabiduría para que su vacancia sea digna.

Por otro lado, respaldó a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López; que actúen en el marco de la legalidad, no dejarse intimidad ni coaccionar.

Acusó a Libre y al Partido Liberal de ausentarse de sus labores, y consideró como extraño el comportamiento de este último por socavar la democracia y que “es una bofetada al pueblo hondureño”.

Subrayó que los liberales piden la figura del “voto por voto”, pero que hay una incoherencia en Salvador Nasralla e Iroshka Elvir porque está establecido en el recuento especial y no mandan sus representantes.

“Estamos cayendo en la misma bajeza de Libertad y Refundación, manipulando las leyes para beneficiar a un partido político”, cuestionó.

Exhortó a la militancia que no confronten alegando que tiene el triunfo de las elecciones generales. PD