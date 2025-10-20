PN convoca a sesión extraordinaria para evitar que Redondo asalte el CNE y la voluntad popular

Tegucigalpa- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomas Zambrano afirmó este lunes en conferencia de prensa que tiene lista las firmas para convocar a una sesión extraordinaria y evitar que Luis Redondo asalte el Consejo Nacional Electoral (CNE), y la voluntad popular.

“Presidente del Congreso Nacional sigue dilatando la convocatoria a sesión ordinaria es por ello que ya tenemos las firmas listas para realizar una convocatoria extraordinaria”, indicó.

En ese sentido, pidió a la oposición, las bancadas del Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras, entre otros partidos para que el día de mañana nos presentemos al Congreso Nacional, y si no hay convocatoria ordinaria, con las firmas de toda la oposición se puede convocar a una sesión extraordinaria y alargar el plazo de sesiones.

Recordó que Redondo en 2023 ya hizo lo mismo de dilatar la convocatoria a sesión ordinaria para establecer la comisión permanente.

Este congreso tiene 10 días para que culmine el tiempo ordinario y no se puede permitir que se repita lo mismo de 2023, afirmó.

“Quieren que entre en funcionamiento la Comisión Permanente para cometer abusos, ilegalidades, llevar a una crisis al CNE, porque ya lo han anunciado que se van a declarar ganadores desde el mediodía del 30 de noviembre, para después la Comisión Permanente declare ganadora a Rixi Moncada”, advirtió.

Señaló que Libre no respeta la Constitución, en todas las encuestas de Libre su candidata está en tercer lugar, por lo que está desesperado.

“Le están apostando al Plan Venezuela, es el mismo mecanismo que están implementando en Honduras, por lo que la oposición no puede prestarse a que esto avance, la convocatoria se realizará mañana para que la misma se realice el miércoles”, aseguró. IR