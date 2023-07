PMOP ve balance positivo en fase de toma de control de centros penales

Tegucigalpa – El coronel Ramiro Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar y del Orden Público (PMOP), encargada de la administración de los centros penitenciarios del país señaló este miércoles que existe un balance positivo en la fase de toma de control de las cárceles del país.

Durante esta etapa se han desmontado sistemas de comunicación, se han decomisado caletas con armas y se han hecho traslados de los reclusos, desglosó.

Reflexionó qué se trata de la etapa más difícil al tiempo que recordó que apenas hace 169 días les fue entregada la administración del sistema carcelario del país.

En una entrevista con la capitalina Radio América el coronel pidió a la población denunciar si reciben llamadas ya que sus reportes señalan que ya no existen sistemas de comunicación, pero dijo que no tiene el pensamiento infantil de creer que ya no existen formas de comunicación de parte de los privados de libertad.

Los presos procesados serán separados de los condenados para disminuir el hacinamiento en los centros penales.

Sobre los hechos que se suscitaron en el Centro Penitenciario de Danlí, El Paraíso, señaló que el control de la cárcel se tiene, pero incidentes como estos siempre se van a dar y eso es normal en cualquier cárcel del mundo.

Apuntó que, en una siguiente fase se removerá a la mayoría del personal que trabaja en la administración del centro penitenciario.

En ese orden, indicó que tiene la tarea de formar a 2 mil agentes penitenciarios quienes en un promedio de dos años deberán completar su proceso formativo y serán quienes administren el sistema.

Recordó que el nombre de la operación que se desarrolla en los centros penitenciarios es “Fe y Esperanza”. En ese sentido, pidió tener fe y confianza que se recuperará el sistema carcelario del país y se logrará reducir todos los incidentes al menor número posible.

Sin embargo, se requiere del apoyo de todos, por ejemplo se puede apoyar con la asignación de los hospitales móviles para que estos se adecuen para atender solo a reos.

De esta manera los privados de libertad no deberán acudir a un hospital y con ello se reduce el riesgo de fuga, explicó.

Finalmente, reiteró que en 19 días de administración cuentan con un balance positivo en la fase de toma de control de las 25 cárceles del país. (RO)