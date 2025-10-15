PLH ya está tomando cartas ante falta de convocatoria confirma diputado Mario Segura

Tegucigalpa- El jefe de bancada del Partido Liberal, diputado Mario Segura, confirmó que hasta el momento no se ha convocado a los jefes de bancada por parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional, pese a los anuncios del presidente del Legislativo, Luis Redondo, sobre la posible reanudación de sesiones esta semana.

“La verdad es que no se nos ha convocado. No hay ninguna convocatoria de parte de la presidencia del Congreso. Esperamos que lo hagan el día de hoy, pero nosotros ya estamos tomando cartas en el asunto”, expresó Segura.

El legislador detalló que la diputada Maribel Espinoza solicitó formalmente convocar a la bancada liberal para analizar la posibilidad de una autoconvocatoria, pero explicó que debido a los efectos de las recientes tormentas varios diputados enfrentan dificultades para desplazarse, por lo que la reunión se llevará a cabo de forma virtual.

“La autoconvocatoria debe ser consultada en pleno y aprobada por mayoría. Así tomaremos la decisión si participamos o no”, explicó Segura.

El jefe liberal también confirmó que, tras un consenso interno, el Partido Liberal mantendrá su postura firme de no aprobar nuevos préstamos ni la Ley de Justicia Tributaria antes de las elecciones generales.

“Hay una decisión ya tomada: no vamos a aprobar préstamos hasta después de las elecciones. De igual manera, la Ley de Justicia Tributaria no la vamos a apoyar. Eso está claro dentro del Partido Liberal”, aseguró.

No obstante, Segura señaló que hay entre siete y ocho puntos en la agenda legislativa con los que la bancada sí está de acuerdo en discutir, por lo que el partido se mantiene a la espera de que la presidencia del Congreso convoque oficialmente.

El diputado reiteró que las decisiones de la bancada responden tanto a una solicitud del presidenciable y del presidente del Consejo Central Ejecutivo Liberal, como al compromiso del partido de actuar con prudencia y responsabilidad en un contexto político y económico delicado.LB