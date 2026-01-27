Pleno legislativo aprueba presencia de campus de la UNAH en departamentos donde no hay cobertura

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este lunes por unanimidad de votos ampliar la cobertura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en varios puntos del país.

La intención es que haya sede de la UNAH en los departamentos de Gracias a Dios, Lempira, Valle, La Paz, Intibucá, Colón, Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro.

De acuerdo a la iniciativa de ley, en estos lugares no hay presencia ni cobertura de la máxima casa de estudios.

La diputada liberal Erika Urtecho propuso que la UNAH tenga campus universitarios en departamentos donde actualmente no existen y se garantice el acceso equitativo a la educación superior y fortalecer las oportunidades de formación y desarrollo para la juventud hondureña.

El rector de la UNAH, Odir Fernández, estuvo presente en la sesión legislativa e indicó que el principal obstáculo es el presupuesto designado.

Reiteró que el Estado mantiene deudas pendientes con la UNAH como el cumplimiento de otorgar el 6 % del Presupuesto General de la república. AG