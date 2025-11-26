Pleno del CNE y MOE-OEA abordan el contexto del proceso electoral

Tegucigalpa – El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), sostuvo este miércoles una reunión con los miembros de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar el contexto de los comicios del 30 de noviembre.

La titular del CNE, Ana Paola Hall, posteó en su cuenta de red social “X” que se abordaron los temas de contexto y técnicos de las elecciones generales.

Agradeció y reconoció la importancia de la participación de la misión de observación electoral de la OEA, y pide contar con su presencia en las reuniones y demostraciones técnicas a realizar.

Hall afirmó que el CNE sigue trabajando de puertas abiertas a la observación nacional e internacional técnica, objetiva e imparcial.

Asimismo, los consejeros del CNE explicaron a la misión de observación electoral del CNE el proceso del envío de las maletas electorales se están realizando de manera anticipada.

Además, los consejeros detallaron las etapas de preparación del material, control de inventarios, transporte y planificación territorial avanzan conforme al cronograma establecido, asegurando que las elecciones se desarrollen en tiempo y forma. AG