Pleno del CNE se reúne con G16+ para dialogar sobre avances y transparencia de comicios

Tegucigalpa – El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), sostuvo este jueves una reunión con los jefes de misión y de cooperación del G16+ para dialogar sobre las elecciones generales de 2025.

Durante el encuentro, las autoridades electorales detallaron las acciones institucionales encaminadas a fortalecer la transparencia, la integridad y la confianza en el desarrollo de los comicios.

En la reunión, ambas partes presentaron los avances, etapas y garantías del proceso electoral en curso.

La consejera Cossette López manifestó que su compromiso camino a la declaratoria oficial de las elecciones generales está más firme, está apegada a la ley no tiene miedo ante ninguna la incertidumbre.

Comentó que ha conversado con la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, que en enero de 2026 podrá decir a los demás sectores que lograron sacar la tarea “contra viento y marea”. AG