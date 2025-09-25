Pleno del CNE logra unanimidad en distribución de Consejos Electorales Departamentales y Municipales

Tegucigalpa – El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) logró este día unanimidad de votos en la distribución de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales.

Así lo informó la consejera presidenta Ana Paola Hall a través de sus redes sociales donde también escribió ¡Continuamos avanzando firmes hacia la meta: Elecciones Generales limpias, transparentes y confiables!

Los Consejos Electorales Departamentales (CDE) y los Consejos Electorales Municipales (CME) son organismos electorales temporales en Honduras, subordinados al CNE.

Hemos logrado unanimidad de votos en la distribución de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales.



¡Continuamos avanzando firmes hacia la meta: Elecciones Generales limpias, transparentes y confiables! — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) September 25, 2025

Estos consejos forman parte del sistema electoral hondureño, establecido para garantizar la transparencia, organización y ejecución de procesos electorales a nivel local.

Su rol principal es apoyar en la logística electoral, resolver incidencias locales y actuar como enlaces entre el CNE y las comunidades.

Cabe señalar, que dichos Consejos Electorales Departamentales y Municipales, funcionan solo durante el periodo electoral. Están integrados por representantes de partidos políticos, asegurando pluralidad en el proceso.

Funciones y Atribuciones

Consejos Departamentales Electorales (CDE)

Comunicar nombramientos de CME en su jurisdicción.

Resolver quejas contra miembros de CME y enviar resoluciones al CNE.

Convocar/presidir reuniones con CME.

Manejar asuntos administrativos remitidos por CME.

Consultar al CNE sobre problemas legales.

Denunciar irregularidades al CNE.

Participar en capacitaciones del Instituto Nacional de Formación Político-Electoral.

Recibir copias de actas de cierre de CME (informativo).

Colaborar en logística general y otras funciones asignadas por CNE.

Consejos Municipales Electorales (CME)

Exhibir públicamente listados electorales e información procesal.

Servir de enlace entre CNE, partidos y autoridades locales.

Participar en capacitaciones.

Recibir y distribuir material electoral (maletas, kits, papeletas) a las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Asegurar funcionamiento de centros de votación y JRV el día electoral.

Recibir y organizar copias de actas de cierre de JRV, enviándolas a CDE.

Autorizar eventos políticos locales (manifestaciones, concentraciones) en 24 horas, informando al CNE y evitando conflictos.

Gestionar inventarios, traslados con custodia y reportar incidencias.

Presentar informe final post-elecciones. (RO)