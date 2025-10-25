Pleno del CNE da 48 horas a TJE para que resuelva casos de planillas de Olancho y Valle

Tegucigalpa – Con la votación de la mayoría, el Consejo Nacional Electoral (CNE) votó esta noche del viernes (24.10.25) para darle un plazo de 48 horas al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para que resuelva el caso del diputado Jorge Cálix, quien buscar competir en las elecciones generales en la planilla de diputados por Olancho el próximo 30 de noviembre.

La exhortación fue propuesta por la consejera presidenta Ana Paola Hall y secundada por la consejera Cossette López. En tanto, el consejero Marlon Ochoa votó en contra del plazo solicitado.

En la actualidad, la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho está en manos del Tribunal de Justicia Electoral. (VC)