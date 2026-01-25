CN arranca con iniciativas de leyes electorales, empleo por hora y emergencia en Salud

Tegucigalpa – El pleno del Congreso Nacional sesionó este domingo 25.01.2026. para conocer decretos, iniciativas y mociones en lo que marca el inicio de la primera legislatura del periodo 2026-2030.

– El presidente del CN, pidió a los encargados del Congreso TV que entrevisten a los diputados de todas las bancadas, sin sectarismos ni sesgos de ningún tipo.

– El pleno aprobó la renuncia del comisionado de la Unidad de Política Limpia, Emilio Hernández Hércules, quien pasa a formar parte del gabinete de gobierno como ministro de Finanzas.

Al filo de las 4.00 de la tarde comenzó la sesión convocada por el presidente Tomás Zambrano, quien prometió otorgar la palabra a las cinco bancadas representadas en la Cámara. La sesión se cerró a las 7.47 de la noche y se desarrolló en un marco de tranquilidad y respeto.

El nacionalista Eder Mejía fue el primero en presentar un decreto para proceder con la venta de avión presidencial a través de un proceso transparente para obtener un justiprecio en el mercado internacional.

Arguyó que con la venta del avión presidencial se pretende redirigir esos recursos a programas prioritarios de salud, educación, seguridad alimentaria, acceso a agua potable e infraestructura, en beneficio directo del pueblo hondureño.

El diputado Eder Mejía.

Luego, el legislador José Rolando Sabillón presentó un decreto para la pavimentación de 107 kilómetros de la carretera hacia Santa Bárbara desde Pitosolo.

De acuerdo a Sabillón, la asignación de recursos para la construcción con concreto hidráulico, del tramo carretero, Pito Solo – Ceibita, en el departamento de Santa Bárbara, fortalecerá la conectividad, el desarrollo local y la economía de la región.

El legislador José Rolando Sabillón.

De su lado, la congresista Luz Angélica Smith dijo que ese decreto no era necesario porque ya había sido presentado e incluso se habían identificado los recursos para tal fin.

Smith, en su manifestación, expresó que “en el Día de la Mujer Hondureña, nos reunimos para honrar las luchas históricas de las mujeres en cada rincón del país. Desde los hogares y los espacios de trabajo, las mujeres hemos defendido nuestros derechos, la inclusión y la justicia”.

La diputada Luz Ernestina Mejía.

El legislador Jorge Cálix presentó la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, un proyecto que había sido presentado en el periodo anterior por Mauricio Villeda. Pidió que se turnara a la comisión legislativa y se aprobara lo más pronto posible.

Detalló que el Proyecto de Ley de Empleo Parcial y por Hora, se orienta a promover oportunidades laborales en todo el país, con énfasis en la juventud de la zona norte, facilitando el acceso al empleo en el sector maquila y dinamizando la economía nacional.

Diputado Jorge Cálix.

Luego, el diputado Marlon Lara urgió que la Ley de Empleo a Tiempo Parcial sea dictaminada para discutirla en el seno de la Cámara y aprobarla lo más rápido porque muchas personas, especialmente los jóvenes serán beneficiados con la norma.

La congresista Luz Ernestina Mejía pidió que en la ley se incluya a las personas adultas que por su avanzada edad no pueden acceder a un trabajo.

En su intervención, el legislador Milton Puerto Oseguera, solicitó, a manera de manifestación, la pavimentación de la carretera que conecta Sulaco con la cabecera municipal de Yoro, una obra clave para mejorar la conectividad, el comercio y el desarrollo de la zona.

David Manaiza se adhirió a la propuesta de Milton Puerto Oseguera.

Diputado Milton Puerto Oseguera.

Mientras, el diputado Rafael Sarmiento pidió mucho cuidado con la aprobación de esta ley, en vista que los empleados permanentes podrían ser migrados a un estatus temporal bajo una franca violación a sus derechos laborales.

Igualmente, el parlamentario Marco Ramiro Lobo propuso una discusión amplia de la norma porque se podrían cercenar derechos y conquistas laborales garantizadas en el Código del Trabajo aprobado por el Partido Liberal en 1959. “Pido a este Congreso la más amplia discusión de la ley”, clamo.

El legislador Juan Carlos Lagos propuso que la ley se elevara a rango constitucional para que quede blindada y no vuelva a ser derogada por caprichos de un partido político.

El diputado Yuri Sabas.

El congresista Yuri Sabas dijo estar de acuerdo con la derogación de la Ley de Empleo por Hora, porque -según él- violaba derechos fundamentales de los trabajadores. Se manifestó de acuerdo con la Ley Parcial presentada por su correligionario Jorge Cálix.

Aprovechó la oportunidad para presentar el proyecto de decreto de una segunda vuelta electoral, y pidió el respaldo de todas las bancadas políticas. Igualmente, sometió otra iniciativa para eliminar el culto al ser humano utilizando obras y recursos públicos para potenciar la figura de una persona en particular.

Diputado Mario Segura.

El diputado Mario Segura propuso una amnistía municipal en el pago de tributos en todas las alcaldías del país, asimismo amnistías de energía, vehicular, agua potable y tributaria al 31 de diciembre de 2025.

El nacionalista Kilvett Bertrand propuso una iniciativa de ley orientada a finalizar la mora quirúrgica en el sistema salud pública, los centros estén abastecidos y cada hondureño reciba un trato digno y justo.

La Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud, la cual en su Artículo 1 declara Estado de Emergencia en el sector Salud a nivel nacional por un período de un año, con posibilidad de prórroga.

Detalló que la propuesta consiste en utilizar la capacidad de los hospitales privados para atender a los pacientes del sistema público con fondos del Estado, priorizando lo que más lo necesitan.

El diputado Kilvet Bertrand.

Bertrand criticó que hubo alquiler de carros blindados mientras había largas filas en los hospitales, quirófanos en mal estado y la precaria situación de los pacientes de diálisis.

Aclaró que esta herramienta jurídica es excepcional y temporal, y que el proyecto es copresentado con su compañero de bancada, Jack Uriarte.

David Manaiza.

La diputada Tirza López exhortó a que se impulse nuevas rutas de libramiento vehicular intermunicipal en el departamento de Cortés, entre los municipios de Villanueva, San Manuel y La Lima.

Añadió que se debe construir un bulevar de cuatro carriles de nueve kilómetros desde el sector Dos Caminos en la carretera CA-5 y finalizará en la CA-13 en la colonia Reyes Caballero.

También solicitó la construcción de un bulevar de cuatro carriles en dos etapas: la primera es de 3.5 km desde Villanueva hasta San Manuel, y el segundo de 4.5 km desde el sector de Plan hasta el centro de San Manuel.

La diputada Tirza López.

El diputado Lenin Valeriano presentó una moción de ley de ampliar el régimen de importación temporal en temas aduaneros que permite la entrada de mercancías al país por cinco períodos fiscales con suspensión de aranceles e impuestos de importación, y luego ser reexportadas después de haber sido sometidas.

Diputado Lenin Valeriano.

Mientras que la diputada liberal Waleska Valenzuela señaló la propuesta de la construcción de 30 km en la carretera CA-4 entre Cucuyagua y Santa Rosa de Copán por un monto de 350 millones de lempiras.

La congresista Iroshka Elvir.

Entretanto, Iroshka Elvir presentó la moción orientada a que las empresas públicas y privadas estén obligados a que el 10 % de su recurso humano sea personas en un rango de 18-25 años, sin importar si posee experiencia laboral previo.

El decreto tiene por objetivo crear incentivos fiscales para las empresas que cumplan con la contratación de los jóvenes sin experiencia laboral. Además, este proyecto garantiza empleo digno y el sustento en miles de hogares y evita la masiva fuga de jóvenes en busca del sueño americano, arguyó Elvir.

La diputada Schirley Arriaga.

La legisladora Schirley Arriaga presentó una Ley del Régimen Laboral del Teletrabajo, orientada a regular esta modalidad, proteger los derechos de los trabajadores y fomentar la modernización y competitividad del mercado laboral en Honduras.

La vicepresidenta del CN, Ericka Urtecho.

La diputada Erika Urtecho propuso la moción de ampliar la cobertura de las sedes regionales de la UNAH en todo el territorio hondureño para dar oportunidades educativas.

El congresista Carlenton Dávila presentó una propuesta de amnistía a los colegios profesionales de Ingenieros en Construcción, Abogados, Arquitectos y Periodistas, para que sea adicionada al proyecto de amnistías presentado por el diputado Mario Segura.

El legislador Carlenton Dávila.

El congresista Fabricio Carbajal cuestiono que se quiera vender el avión presidencial cuando ni siquiera hay documentos de su sobrevalorada compra. Criticó lo que llamó “la usurpación” de un curul que hace Jorge Cálix al ocuparlo sin haber sido electo por los electores. Defendió la comisión permanente del Congreso anterior y reprochó lo que llamó “el robo” que le están haciendo a Jorge Aldana en la alcaldía del Distrito Central.

Fabricio Sandoval.

Sandoval presentó un decreto sobre la Ley de Fomento del Empleo en Honduras, pero que no detalló por economía parlamentaria.

Erick José Alvarado.

El diputado Erick José Alvarado pidió mediante un decreto declarar estado de emergencia en la red vial del país, con el objetivo de atender las vías más dañadas.

Finalmente, el pleno aprobó la renuncia al cargo del comisionado de Política Limpia, Emilio Hernández Hércules, quien pasa a formar parte del gabinete de gobierno como ministro de Finanzas.

La bancada de Libre.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano cerró la sesión a las 7.47 de la noche y convocó para el lunes a las 10.00 de la mañana. JS