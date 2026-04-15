Pleno de magistrados sesiona hoy para conocer sanciones a más de una docena de funcionarios judiciales

Tegucigalpa – En un pleno convocado para este miércoles, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia impondrán sanciones a unos 13 funcionarios judiciales designados en varios departamentos del país.

Según se informó la reunión está programada para las 9:30 de la mañana donde tratarán las sanciones a estos funcionarios judiciales.

La convocatoria a la reunión fue realizada por el presidente de ese poder del Estado.

Datos preliminares indican que los funcionarios judiciales que serían sancionados están asignados en Santa Bárbara, Colón, Copán, Comayagua, Cortés entre otros departamentos.

En la reunión también se tratarán otros temas, según lo informado desde el Poder Judicial.

El pleno de la CSJ también dejó sin valor y efecto los nombramientos de 180 funcionarios realizados por el expresidenta de ese poder del Estado Rebeca Ráquel Obando. IR