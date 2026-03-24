Pleno de magistrados se reúne para designar juez de extradición y opinión sobre Ley de Empleo Parcial

Tegucigalpa- Una nueva solicitud de extradición ingresó a Honduras, confirmaron autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante tal situación, el pleno de magistrados se reúne esta mañana para designar al juez de extradición y asimismo tratar otros temas en agenda.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre el extraditable, así como, los delitos por los que es solicitado.

Las autoridades de la CSJ, indicaron que la misma será turnada al juez de extradición.

Los portavoces del Poder Judicial, indicaron que no se pueden dar detalles sobre el pedido de extradición ya que se puede provocar la fuga de la persona solicitada.

Asimismo, los magistrados darán su opinión sobre la iniciativa de Ley de Empleo Parcial solicitada por el Congreso Nacional.

En la sesión convocada por la magistrada presidenta Rebeca Ráquel Obando también se conocerán otros temas que debe de tratar el Poder Judicial. IR