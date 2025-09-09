Pleno de magistrados de la CSJ desiste de conocer 7 recursos en contra de la aplicación del decreto de amnistía

Tegucigalpa – El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declinó de conocer siete recursos de inconstitucionalidad en contra de la aplicación del decreto legislativo 04-2022, más conocido como “decreto de amnistía” o “Pacto de Impunidad 2.o”.

Este martes, el pleno de magistrados de la CSJ se reunió y decidió por unanimidad de votos desistir de conocer por repetición de expedientes que estaban pendientes de resolución en los que se impugnaba el Decreto 04-2022.

El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, comentó que estos casos ya habían sido resueltos en octubre de 2024 y fueron declarados sin lugar.

“Al estar resuelto y son los mismos argumentos en los nuevos recursos de inconstitucionalidad, la Ley de Justicia Constitucional indica que procede al desistimiento”, dijo a periodistas que cubren la fuente judicial.

A través del decreto legislativo 04-2022 fueron absueltos de casos de corrupción varios exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009). AG